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Спорт

Как забить красивый гол со своей стороны поля? Смотрите, это впечатляет

Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

Гол был забит на 10-й минуте матча регулярного чемпионата против команды «Орландо». Руни воспользовался ошибкой вратаря соперника Брайана Роу. Для форварда этот гол стал девятым в нынешнем сезоне MLS.

Встреча завершилась со счетом 1:0. «Ди Си Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей.
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