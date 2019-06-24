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Спорт

«Алай» закрепился на первом месте в чемпионате Кыргызстана по футболу

«Алай» закрепился на первом месте в Кыргызской премьер-лиге.

В рамках национального первенства 22-23 июня прошли матчи 11-го тура.

Возглавляющий турнирную таблицу «Алай» обыграл «Академию-Лидер»  3:1. За «Алай» голы забили Мирбек Акматалиев (28-я минута), Чынгыз Субанов (33-я минута) и Виктор Кельм (78-я минута), за «Академию-Лидер»  Аман Талантбеков (14-я минута).

«Илбирс» с таким же счетом одолел «Нефтчи». У победителей отличились Эрмек Нусубалиев (4-я минута) и Семетей Данияров (39-я и 74-я минута), у проигравших – Ильяз Алимов (31-я минута).

 

«Абдыш-Ата» была сильнее «Кара-Балты» - 1:0. Точный удар нанес Эрлан Джумалиев (88-я минута).

По итогам тура «Алай» (28 очков) увеличил отрыв от занимающего второе место «Дордоя» (22 очка). Правда, «Дордой» провел на матч меньше. Следом идут «Нефтчи» и «Абдыш-Ата» (по 18 очков). Игры 12-го тура намечены на 29-30 июня.
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