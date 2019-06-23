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Спорт

Давайте поможем! В Кыргызстане собирают деньги на лечение легенды бокса

В Кыргызстане собирают деньги на лечение легенды бокса Валерия Гришковца.

Валерий Гришковец родился в 1958 году. Он первый в истории КР чемпион СССР по боксу (1977), победитель и призер международных турниров, мастер спорта СССР международного класса, судья международной категории, тренер.

В соцсетях появилось объявление, что он нуждается в дорогостоящей операции на тазобедренный сустав. Всех, кому небезразлична его судьба, просят помочь. Деньги можно перевести на счет «Элсом» 0702760430.

«Проблемы со здоровьем начались 8-10 лет назад. В последнее время делал обезболивающие уколы и продолжал работать, — сообщил 24.kg Валерий Гришковец. — Требовалось $3 тысячи на протез. Их нашли. На 25 июня намечена операция. Затем будет реабилитация».
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