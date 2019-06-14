Кыргызстанцы выиграли турнир по кок-бору в России

Кыргызстанцы выиграли международный турнир на кубок Чингиза Айтматова по кок-бору. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания прошли в Сергиевом Посаде, собрав участников из России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В 1/2 финала команда «Атуул» (КР) со счетом 17:4 победила команду России, а таджикистанцы были сильнее узбекистанцев — 3:2.

В финале кыргызстанцы обыграли таджикистанцев — 7:1. Победители получили в награду не только кубок, но и автомобиль.

Турнир проводился в рамках III Фестиваля физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир».