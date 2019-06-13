Кыргызстан проиграл Армении на международном турнире по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана сегодня со счетом 0:3 проиграла команде Армении на международном турнире «Мемориал Валентина Гранаткина» по футболу.

Команды встречались в рамках утешительного мини-турнира за 9-12 места. Армяне отличились на 21-й, 23-й и 50-й минутах. Второй и третий мяч они забили благодаря грубым ошибкам кыргызстанцев.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. На групповом этапе наши футболисты уступили представителям Турции и Греции и сыграли вничью с таджикистанцами. В первом матче утешительных состязаний они одолели индийцев.

В итоге сборная КР заняла 10-е место из 12 участников.