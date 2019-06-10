12:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

В Кыргызстане на международном веломарафоне выступят представители 27 стран

В Кыргызстане пройдет II Международный веломарафон Silk Road Mountain Race. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента туризма — заместитель министра культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу.

Веломарафон стартует 17 августа близ Бишкека. Одна из главных целей — показать природу и туристическую привлекательность Кыргызстана. Маршрут длиной около 1,7 тысячи километров, проложенный в горной местности, охватит Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Финишируют участники 31 августа в Чолпон-Ате.

Генеральный директор компании Silk Road Mountain Race Нельсон Трис отметил, что первый веломарафон прошел в 2018-м и получился отличным. Ныне будут участвовать 148 велосипедистов (профессионалов и любителей) из 27 стран. Одна из особенностей в том, что они сами будут заботиться о своем проживании и питании.

«Это не просто соревнование, но и приключение», — отметил Нельсон Трис.
Ссылка:
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Танец с беркутом, ночевка в яйце. Вышло телешоу «Поедем, поедим!» в Кыргызстане
Об уникальной природе Кыргызстана сняли невероятно красивый фильм
Урановый скандал не отпугнул туристов из СНГ от Иссык-Куля
Как живет поствыборная Украина. Выходные в Киеве
Джон Уоррен в Кыргызстане. Что впечатлило ведущего шоу «Поедем! Поедим!»
Департамент туризма предлагает кыргызстанцам скинуться на установку указателей
Добыча урана на Иссык-Куле. Как загубить туризм одним решением
В Кыргызстане ожидают наплыва туристов
В Кыргызстане внедрят «паспорт туриста»
В 2018 году от туризма в бюджет поступило 107 миллионов сомов налогов
Популярные новости
Валентина Шевченко нокаутировала американку и&nbsp;защитила титул чемпионки UFC Валентина Шевченко нокаутировала американку и защитила титул чемпионки UFC
Звезда ММА Кямран Аббасов: Заставил бойца из&nbsp;Бразилии убегать от&nbsp;меня Звезда ММА Кямран Аббасов: Заставил бойца из Бразилии убегать от меня
Команда бойца ММА напала на&nbsp;судью во&nbsp;время поединка в&nbsp;Санкт-Петербурге Команда бойца ММА напала на судью во время поединка в Санкт-Петербурге
Соблазнительная боец UFC с&nbsp;обложек журналов сочетает красоту и&nbsp;мощь Соблазнительная боец UFC с обложек журналов сочетает красоту и мощь
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»