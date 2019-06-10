В Кыргызстане на международном веломарафоне выступят представители 27 стран

В Кыргызстане пройдет II Международный веломарафон Silk Road Mountain Race. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента туризма — заместитель министра культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу.

Веломарафон стартует 17 августа близ Бишкека. Одна из главных целей — показать природу и туристическую привлекательность Кыргызстана. Маршрут длиной около 1,7 тысячи километров, проложенный в горной местности, охватит Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Финишируют участники 31 августа в Чолпон-Ате.

Генеральный директор компании Silk Road Mountain Race Нельсон Трис отметил, что первый веломарафон прошел в 2018-м и получился отличным. Ныне будут участвовать 148 велосипедистов (профессионалов и любителей) из 27 стран. Одна из особенностей в том, что они сами будут заботиться о своем проживании и питании.

«Это не просто соревнование, но и приключение», — отметил Нельсон Трис.