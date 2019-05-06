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Спорт

В Кыргызстане провели баскетбольный турнир в честь Дня Победы

Фото Федерации баскетбола КР. Эпизод «Кубка Победы» по баскетболу

В Бишкеке 1-5 мая прошел VII международный турнир «Кубок Победы» по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования проводят ежегодно накануне годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз участвовали восемь юношеских команд из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Вначале они сыграли на групповом этапе, затем — в плей-офф.

В финальном поединке сборная Казахстана со счетом 85:50 победила бишкекский «Гиннес-29». В матче за третье место сборная Узбекистана взяла верх над командой СК МО РУ (Ташкент) — 68:60.

В 2018-м этот турнир также выиграли казахстанцы.
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