Спортивный календарь с 25 февраля по 3 марта

В программе семь видов спорта. Участники — преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы. Девиз состязаний — «Спорт без табака».
20-28 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам. Бишкек
Медали разыгрываются среди спортсменов до 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Одна из главных целей — отбор на чемпионаты мира и Азии.
22-27 февраля. Международные соревнования по стрельбе из лука. Дакка (Бангладеш)
В составе сборной Кыргызстана четыре спортсмена, в том числе опытная Асель Шарбекова.
25 февраля. Международные соревнования «Турнир сильнейших» по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Запланировано 10 профессиональных боев. В главном из них кыргызстанец Дастан Шаршеев бьется с россиянином Алексеем Додоновым за титул чемпиона мира.
25 февраля — 3 марта. Чемпионат мира по бильярду. Ханты-Мансийск (Россия)
Мастера кия из 20 стран борются за победу в дисциплине «комбинированная пирамида». Кыргызстанцы — одни из фаворитов.
27 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд. Ашхабад (Туркменистан)
«Ахал» (Туркменистан) — «Алай» (Кыргызстан).
Это второй матч данных команд друг с другом за неделю. Первый, прошедший в Оше, «Алай» проиграл. Обладатель путевки в следующий этап определится по сумме двух поединков.
27-28 февраля. Первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике. Кант
Одна из целей — подготовка к международным соревнованиям. Возраст участников — 15-17 лет.
28 февраля — 22 апреля. Республиканская универсиада. Бишкек, Ош
Соревнования проводятся ежегодно. В программе нынешних 17 видов спорта. В 2018-м чемпионом была Академия физической культуры и спорта.
Это лицензионные состязания — участники борются за путевки на Олимпийские игры — 2020. От Кыргызстана участвует серебряный призер юношеской Олимпиады Денис Петрашов.
1-3 марта. Международные соревнования Aktobe Open по карате-до WKF. Актобе (Казахстан)
В 2018 году кыргызстанцы на аналогичном турнире выступили успешно. Решительно настроены и сейчас.
Еще один лицензионный турнир, чьи участники оспаривают рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду.
1-3 марта. Международные соревнования по легкой атлетике. Минск (Беларусь)
Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Елизаветы Сосиной. Кыргызстан представляет Ева Кадырова.
1-3 марта. Чемпионат Бишкека по борьбе. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.30
В программе состязания среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе.
2-3 марта. Кубок Европы по дзюдо. Анталья (Турция)
На татами вышли 254 дзюдоиста из 15 стран, в том числе 31 кыргызстанец. Возрастная категория — кадеты.
2-3 марта. Международные соревнования по легкой атлетике. Ташкент (Узбекистан)
За победу борются спортсмены 2002 года рождения и младше из стран Центральной Азии. Среди них 14 представителей Кыргызстана.
2-12 марта. Всемирная зимняя универсиада. Красноярск (Россия)
Разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Участники — 3 тысячи атлетов из 50 стран.
3 марта. Международные соревнования WEF 72 Selection 21 покулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг»
Участвуют молодые перспективные бойцы — победители многочисленных турниров WEF Amateurs.
Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущие два выиграл Михаил Белоглазов.