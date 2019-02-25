Спортивный календарь с 25 февраля по 3 марта

В программе семь видов спорта. Участники — преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы. Девиз состязаний — «Спорт без табака».

20-28 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам. Бишкек

Медали разыгрываются среди спортсменов до 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Одна из главных целей — отбор на чемпионаты мира и Азии.

22-27 февраля. Международные соревнования по стрельбе из лука. Дакка (Бангладеш)

В составе сборной Кыргызстана четыре спортсмена, в том числе опытная Асель Шарбекова.

25 февраля. Международные соревнования «Турнир сильнейших» по кикбоксингу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Запланировано 10 профессиональных боев. В главном из них кыргызстанец Дастан Шаршеев бьется с россиянином Алексеем Додоновым за титул чемпиона мира.

25 февраля — 3 марта. Чемпионат мира по бильярду. Ханты-Мансийск (Россия)

Мастера кия из 20 стран борются за победу в дисциплине «комбинированная пирамида». Кыргызстанцы — одни из фаворитов.

27 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд. Ашхабад (Туркменистан)

«Ахал» (Туркменистан) — «Алай» (Кыргызстан).

Это второй матч данных команд друг с другом за неделю. Первый, прошедший в Оше, «Алай» проиграл. Обладатель путевки в следующий этап определится по сумме двух поединков.

27-28 февраля. Первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике. Кант

Одна из целей — подготовка к международным соревнованиям. Возраст участников — 15-17 лет.

28 февраля — 22 апреля. Республиканская универсиада. Бишкек, Ош

Соревнования проводятся ежегодно. В программе нынешних 17 видов спорта. В 2018-м чемпионом была Академия физической культуры и спорта.

Это лицензионные состязания — участники борются за путевки на Олимпийские игры — 2020. От Кыргызстана участвует серебряный призер юношеской Олимпиады Денис Петрашов.

1-3 марта. Международные соревнования Aktobe Open по карате-до WKF. Актобе (Казахстан)

В 2018 году кыргызстанцы на аналогичном турнире выступили успешно. Решительно настроены и сейчас.

A по карате-до WKF. Зальцбург (Австрия)

Еще один лицензионный турнир, чьи участники оспаривают рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду.

1-3 марта. Международные соревнования по легкой атлетике. Минск (Беларусь)

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Елизаветы Сосиной. Кыргызстан представляет Ева Кадырова.

1-3 марта. Чемпионат Бишкека по борьбе. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.30

В программе состязания среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе.

2-3 марта. Кубок Европы по дзюдо. Анталья (Турция)

На татами вышли 254 дзюдоиста из 15 стран, в том числе 31 кыргызстанец. Возрастная категория — кадеты.

2-3 марта. Международные соревнования по легкой атлетике. Ташкент (Узбекистан)

За победу борются спортсмены 2002 года рождения и младше из стран Центральной Азии. Среди них 14 представителей Кыргызстана.

2-12 марта. Всемирная зимняя универсиада. Красноярск (Россия)

Разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Участники — 3 тысячи атлетов из 50 стран.

3 марта. Международные соревнования WEF 72 Selection 21 покулатуу эртаймаш. Бишкек, клуб «Стронг»

Участвуют молодые перспективные бойцы — победители многочисленных турниров WEF Amateurs.

Чемпионат состоит из десяти туров. Предыдущие два выиграл Михаил Белоглазов.