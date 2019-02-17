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Спорт

Боец из Кыргызстана победил на международном турнире в России

Фото Федерации кунг-фу Кыргызстана. Муслимбек Толипов — чемпион турнира «Сила России»

Боец из Кыргызстана победил на международном турнире «Сила России». Об этом сообщила Федерация кунг-фу КР.

По ее данным, соревнования прошли 16 февраля в Кемерово с участием представителей спецподразделений и бойцовских клубов девяти стран. «Они состязались в единоборстве К-9, являющемся комплексной системой подготовки сотрудников силовых структур и подразумевающем отсутствие каких-либо правил», — отметили в федерации.

Представитель Федерации кунг-фу КР Муслимбек Толипов дрался с россиянином и выиграл досрочно во втором раунде, выполнив болевой прием на руку.
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