Боец из Кыргызстана победил на международном турнире в России

Боец из Кыргызстана победил на международном турнире «Сила России». Об этом сообщила Федерация кунг-фу КР.

По ее данным, соревнования прошли 16 февраля в Кемерово с участием представителей спецподразделений и бойцовских клубов девяти стран. «Они состязались в единоборстве К-9, являющемся комплексной системой подготовки сотрудников силовых структур и подразумевающем отсутствие каких-либо правил», — отметили в федерации.

Представитель Федерации кунг-фу КР Муслимбек Толипов дрался с россиянином и выиграл досрочно во втором раунде, выполнив болевой прием на руку.