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Спорт

Александр Крестинин о матче Кыргызстана с ОАЭ: Работу судей я не обсуждаю

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин прокомментировал итог матча с командой ОАЭ.

Кыргызстан и ОАЭ встретились в 1/8 финала Кубка Азии. Хозяева турнира победили (3:2) и выбили нашу сборную из дальнейшей борьбы. Судьбу матча решил гол, забитый ОАЭ с пенальти на 103-й минуте. Немало отечественных болельщиков посчитали, что судья Фу Минг (Китай) был неправ, назначив 11-метровый в наши ворота.

Работу судей я не обсуждаю. У нас были моменты, когда нужно было забивать, и мы о них сожалеем. Ошиблись больше соперников.

Александр Крестинин
По словам главного тренера, общее впечатление от турнира положительное.

«Жаль, что он закончился для нас сегодня. Считаю, мы заслужили большего. И все это видели. Спасибо всем кыргызстанцам за поддержку. Благодарю команду, игроков, тренерский, медицинский, административный штаб, всех, кто был причастен. Мы проделали хорошую работу. Мы на правильном пути. Будем двигаться дальше. Мы в первый и, точно знаю, не в последний раз на таком соревновании. Получили хороший опыт от игр на высоком уровне, и это поможет нам в дальнейшем развитии. Будем играть еще лучше», — сказал Александр Крестинин.

На групповом этапе Кыргызстан уступил Китаю и Южной Корее и одолел Филиппины.

Расписание и сетка плей-офф Кубка Азии — здесь.
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