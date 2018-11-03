18:18
USD 69.76
EUR 79.72
RUB 1.06
Спорт

Сборная Чуйской области выиграла чемпионат Кыргызстана по кок-бору

Сборная Чуйской области стала чемпионом Кыргызстана по кок-бору. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли с 29 октября по 3 ноября в Ошской области. Звание сильнейшей оспаривали девять команд из всех областей КР, а также сборные Бишкека и Оша.

Вначале участники сразились на групповом этапе, а затем в плей-офф. В финале сборная Чуйской области со счетом 5:1 победила команду Иссык-Кульской области.

В поединке за третье место Таласская область одолела Ошскую — 5:0.

Лучшим игроком чемпионата признан Султан уулу Кубаныч (Чуйская область), лучшей лошадью — Золотой (Иссык-Кульская область).

Чемпионат проводился в рамках празднования 90-летия Чингиза Айтматова.
Ссылка:
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
ВИК-2018. Кыргызстан разгромил Узбекистан и стал чемпионом по кок-бору
ВИК-2018. Сборная Казахстана — бронзовый призер турнира по кок-бору
ВИК-2018. Казахстанцы сенсационно проиграли в полуфинале турнира по кок-бору
ВИК-2018. Сборная Кыргызстана по кок-бору разгромила соперника и вышла в финал
ВИК-2018. Сборная Кыргызстана по кок-бору одержала вторую победу
ВИК-2018. Сборные США и Франции стартовали на турнире по кок-бору
ВИК-2018. Казахстанцы все же сыграют на турнире по кок-бору
Появился официальный трейлер к кыргызскому фильму «Кок-бору»
Спортивный календарь с 27 августа по 2 сентября
Манас Ниязов. Секреты звезды кок-бору
Популярные новости
Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире по ММА
Криштиану Роналду стал самым популярным в&nbsp;мире пользователем Instagram Криштиану Роналду стал самым популярным в мире пользователем Instagram
Кыргызстанки заняли второе место в&nbsp;отборе на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Кыргызстанки заняли второе место в отборе на чемпионат Азии по футболу
22&nbsp;кыргызстанца выиграли 43&nbsp;медали на&nbsp;Кубке мира по&nbsp;пауэрлифтингу 22 кыргызстанца выиграли 43 медали на Кубке мира по пауэрлифтингу
Бизнес
От&nbsp;Telecom до&nbsp;Digital: Как Beeline осуществляет переход в&nbsp;цифровую компанию От Telecom до Digital: Как Beeline осуществляет переход в цифровую компанию
6 причин установить приложение aitv 6 причин установить приложение aitv
&laquo;Бакай Банк&raquo; научил школьников, как экономить и&nbsp;копить деньги «Бакай Банк» научил школьников, как экономить и копить деньги
Открывай новые возможности вместе с&nbsp;тарифным планом &laquo;СОНУН&raquo; от&nbsp;JET Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET