Сборная Чуйской области выиграла чемпионат Кыргызстана по кок-бору

Сборная Чуйской области стала чемпионом Кыргызстана по кок-бору. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли с 29 октября по 3 ноября в Ошской области. Звание сильнейшей оспаривали девять команд из всех областей КР, а также сборные Бишкека и Оша.

Вначале участники сразились на групповом этапе, а затем в плей-офф. В финале сборная Чуйской области со счетом 5:1 победила команду Иссык-Кульской области.

В поединке за третье место Таласская область одолела Ошскую — 5:0.

Лучшим игроком чемпионата признан Султан уулу Кубаныч (Чуйская область), лучшей лошадью — Золотой (Иссык-Кульская область).

Чемпионат проводился в рамках празднования 90-летия Чингиза Айтматова.