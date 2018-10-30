Кыргызстанец занял третье место на международном турнире по дзюдо

Кыргызстанец Юрий Краковецкий занял третье место на международном турнире Grand Slam по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Состязания прошли в Абу-Даби (ОАЭ) с участием 346 спортсменов из 62 стран. КР представляли семь дзюдоистов.

Юрий Краковецкий выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. На старте он одолел Левани Матиашвили (Грузия), а затем уступил Иналу Тасоеву (Россия). В утешительной сетке наш спортсмен победил Мацея Сарнаки (Польша) и Ора Сассона (Израиль), что позволило ему стать обладателем бронзовой медали.

Остальные кыргызстанцы на этом турнире в призеры не попали.