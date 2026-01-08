Кыргызстанские дзюдоисты примут участие в турнире мировой серии «Большой шлем» в Париже, который пройдет 7-8 февраля. Об этом сообщается на сайте Международной федерации данного вида спорта.

Отмечается, что для участия в Paris Grand Slam-2026 уже зарегистрировались 311 спортсменов из 52 стран.

Кыргызстан на турнире будут представлять Эрбол Абасбеков (в весовой категории до 66 килограммов), Эрлан Шеров (до 90 килограммов) и Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 килограммов).

Серия «Большого шлема» по дзюдо состоит из десяти этапов, которые запланированы в Ташкенте, Тбилиси, Душанбе, Астане, Лозанне, Улан-Баторе, Будапеште, Абу-Даби и Токио.