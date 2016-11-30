Конфликт в 12-м микрорайоне: первые пострадавшие

Сегодня в 12-м микрорайоне Бишкека продолжилось противостояние между жителями и застройщиком.

Первая кровь?

По словам председателя ЖЭК «Горный» Курманбека Иманалиева, примерно в 11.00 приехал представитель застройщика со строительной бригадой.

- Мне рассказали, что когда строители начали вбивать колышки, вышла 78-летняя жительница дома Лавыгина и начала объяснять ребятам, что это может повредить корни деревьев. Ее кто-то дернул, в результате чего у нее оказалась порезана рука, пострадавшую увезла «скорая», - рассказал об утреннем инциденте председатель ЖЭК.

На место конфликта прибыли сотрудники милиции, представители муниципальной территориальной управы №7.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, к ним от жильцов поступило заявление, чтобы те приняли меры в отношении строителей, из-за которых пострадала пожилая женщина.

Цепь нарушений

По словам Курманбека Иманалиева, 28 ноября жители домов №№12 и 13, которые категорически не согласны с намерением застройщика возвести вблизи их жилья очередную высотку и тем самым лишить детей игровой площадки, подали надзорную жалобу в Верховный суд.

- Несмотря на то, что вопрос еще не решен, застройщик начал возводить забор вокруг предполагаемой стройки. Но ведь так они портят деревья! - возмущается глава ЖЭК.

По его словам, когда дело разбирал городской суд, застройщик показывал проект будущего многоэтажного здания, а вовсе не двухэтажного детсада.

- На его проектах нет подписи сотрудников Бишкекглавархитектуры, и мэрия признает, что, оказывается, неправомочно выдала участок, и его надо вернуть в муниципальную собственность, - сказал Курманбек Иманалиев.

Притормозили

Как рассказал председатель ЖЭК, они хотели продолжить ранее начатое оформление придомового земельного участка (ПЗУ), но из-за судебных разбирательств пока дело приостановлено.

- В Бишкекглавархитектуре утверждают, что после судебных разбирательств оформят ПЗУ, и наша детская площадка будет сохранена, - говорит Курманбек Иманалиев.

А что местная власть?

Свою позицию выразил и глава МТУ №7 Чынгыз Турсалиев.

- В свое время этот участок выдали без учета мнения местных жителей, они облагородили территорию, построили детскую площадку, ведь жильцы не могут себе позволить водить детей в дорогие развлекательные центры, - говорит Чынгыз Турсалиев.

Как он отметил, в свое время бывшие домкомы обращались в соответствующие госорганы, но их проблемы остались нерешенными, и сегодня дошло до судебных разбирательств.

Отступление?

Пока милиционеры разбирались, кто же причинил пожилой женщине травму, возмущенные жители подошли к строителям и потребовали унести свои инструменты. Те не стали накалять обстановку, и представитель застройщика приказал загрузить инструменты и стройматериалы в грузовик. На сегодня жильцам удалось отстоять придомовую территорию. Надолго ли?