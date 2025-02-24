В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет. Об этом замглавы правительства — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал в подкасте Taldau Talks.

По его мнению, сферу строительства жилья в РК пора привести в порядок, поскольку правительство вливает в эту отрасль немалые деньги.

По данным местных СМИ, с 2001 года в стране для застройщиков действует льгота по НДС при продаже жилья — они освобождены от его уплаты.

В проекте нового налогового кодекса, который сейчас рассматривают в мажилисе, предлагают обложить строительные компании НДС в размере 12 процентов.

«Строители волнуются, они предложили нам альтернативный налог — инфраструктурный сбор: от $40 до $60 за квадратный метр в зависимости от класса жилья. В принципе это альтернатива. Но нас, честно говоря, не налог больше волнует, а схема реализации этих квартир», — сказал Серик Жумангарин.

Он считает, что застройщики должны продавать жилье за безналичный расчет.

«Каждый жилой комплекс — это отдельное ТОО, хотя материнская компания выступает как бренд, а продажи всех квартир идут через ИП. И поэтому мы сейчас в рамках Налогового кодекса эту проблему будем решать. Фирма, которая строит, должна продавать как B2C, причем за безналичный расчет», — пояснил чиновник.

Он признал, что рост цен на жилье будет неизбежным.