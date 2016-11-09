Автопробег против автоаварий

Закончились осенние школьные каникулы, и столичное Управление патрульной милиции провело традиционный автопробег «Внимание: дети!». Это очередное напоминание водителям о существовании особых пешеходов – детей.

Короткий маршрут

Автоколонна в сопровождении патрульной милиции и музыки из советских кинофильмов громко проехалась по улицам Бишкека.

Одни водители, улыбаясь, махали ей вслед рукой, другие просто наблюдали с интересом, третьи даже не взглянули на необычное действие.

Увы, маршрут автопробега, посвященного столь важному вопросу, как безопасность детей, был довольно короток. От здания ГорГАИ на улице Горького до площади Ала-Тоо и обратно. Наверное, лучше, если бы руководство Патрульной милиции охватило как можно больше улиц города, чтобы большему числу водителей напомнить: будьте внимательны, на дорогах дети!

Горе родителям от горе-водителей

Старший инспектор группы агитации и профилактики УПМ по Бишкеку капитан милиции Мирлан Артисбек уулу рассказал о печальной статистике.

С начала года на дорогах столицы погибли три ребенка, которым не было и 6 лет, пострадали 167 дошкольников.

В возрасте от 7 до 16 лет в результате аварии погибли 8 детей, пострадал 301.

«Из этого числа 285 случаев - наезд на детей, то есть ЧП произошло по вине водителей. Помните последний случай в жилмассиве «Энесай»? Водитель снес школьный забор и наехал на ребенка, который играл на территории школы», - рассказал Мирлан Артисбек уулу.

Смена

В составе автоколонны проехали и юные инспекторы дорожного движения – ЮИДДы.

На центральной площади города мальчики и девочки в голубой форме продемонстрировали свою строевую подготовку и умение обращаться с жезлом.

Не скроем, ребята немного волновались, что сказывалось на точности исполнения команд.

Однако командир группы Жыпара Талантбекова, ученица столичной гимназии №1, не растерялась и попросила старшего инспектора Мирлана Артисбек уулу дать им еще возможность продемонстрировать свои навыки. Инспектор пошел им навстречу, и ребята показали уже совершенно другой уровень подготовки.

Участникам этого действа есть чем гордиться: они трехкратные чемпионы СНГ среди ЮИДДовцев.

- Мы видели красивую форму наших старшеклассников, смотрели, как они маршировали, и у нас появился интерес к этому движению. Многие из нашей команды в будущем хотят стать гаишниками, - рассказала о команде ее лидер Жыпара Талантбекова.

На вопрос, хочет ли она сама работать в этой сфере, командир группы ответила отрицательно. Вероятно, потому, что эта профессия в нашем обществе все-таки считается мужской.

Вскоре автоколонна двинулась обратно, чтобы еще раз напомнить водителям: «Внимание: дети!»

Фото ИА «24.kg».