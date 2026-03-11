Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах

Почему инспекторы патрульной милиции могут вычислить пьяного водителя среди сотен машин, как реагируют на звонки «сверху» и почему ночами на новой магистрали собираются уличные гонщики? Об этом в интервью 24.kg рассказал инспектор пресс-службы управления Патрульной службы милиции Бишкека Надырбек Жусупов — один из самых узнаваемых сотрудников, известный принципиальной позицией и резонансными случаями остановки нарушителей.

Фото 24.kg. Надырбек Жусупов

— Есть три основных нарушения. Первое — невыполнение требований дорожных знаков. Это когда водитель поворачивает там, где нельзя, разворачивается через двойную сплошную или игнорирует запрещающие знаки.

Второе — выезд на центр перекрестка, даже если дальше ехать уже некуда. Это нарушение пункта 13.2 Правил дорожного движения. Машина выезжает и блокирует поперечные улицы.

Третье — телефоны и гаджеты. Водители постоянно отвлекаются на них за рулем. Это очень распространенная проблема.

— Есть ли в Бишкеке улицы, где нарушения происходят чаще всего?

— Сейчас это новая магистраль. По ночам там собирается молодежь. Грубо нарушают Правила дорожного движения, превышают скорость, занимаются автохулиганством. Мы часто выезжаем туда именно ночью.

А днем по всему городу больше фиксируют мелкие нарушения — поворот там, где нельзя, пересечение двойной сплошной, не уступил дорогу пешеходам.

— Как часто водители пытаются «решить вопрос на месте»?

— Когда я еще не работал в пресс-службе, такие предложения поступали часто. Люди меня не знали. Сейчас многие водители узнают меня на дороге, поэтому реже предлагают деньги или пытаются договориться.

Но бывают ситуации, когда не предлагают деньги, а говорят: «Давайте по телефону поговорим». Такие случаи тоже есть.

— Буквально недавно — дня четыре назад. Сильно пьяный водитель позвонил кому-то по телефону. Мы просто отказались разговаривать, чтобы потом не было недоразумений. Вообще, начальство нас в таких ситуациях поддерживает. Говорят: «Работайте по закону».

— Приходилось ли сталкиваться с физической агрессией со стороны водителей?

— Да, особенно с нетрезвыми водителями. Последний серьезный случай произошел в феврале. Пьяный водитель пытался убежать с места остановки, потом начал сопротивляться. В итоге даже форму инспектору порвал. Пришлось применять силу. В таких случаях наступает уголовная ответственность, а не административная.

— Были ли случаи, когда вам действительно угрожали?

— Да, были, и довольно серьезные. Однажды люди даже приезжали ко мне домой. Это произошло после одного из задержаний. Приехали и ждали меня возле дома. Когда я вышел, мы поговорили. Я объяснил свою позицию — что просто выполняю свою работу.

Они уехали. Но на этом история не закончилась — через день они вернулись. Надырбек Жусупов, инспектор УПСМ

— То есть это была уже не просто эмоциональная реакция?

— Да, это было серьезнее, чем обычные слова на дороге. Мы снова поговорили спокойно. Я объяснил, что личных конфликтов у меня нет — я действую как сотрудник милиции и выполняю свои обязанности.Больше они не появлялись.

— В такие моменты не возникает желания уйти из профессии?

— Нет. Конечно, неприятно, но это часть работы. Если ты решил работать в патрульной службе, надо понимать, что будешь сталкиваться с разными людьми и ситуациями.

— У вас был громкий конфликт с депутатом Жогорку Кенеша Эруланом Кокуловым. Он тогда заявил, что является «неприкасаемым». Как вы на это смотрите сейчас?

— При всем уважении к депутату — я просто выполнял свою работу. Я объяснил, что нардеп не освобождается от административной ответственности. Закон один для всех.

Читайте по теме Эрулан Кокулов заявил, что он неприкасаемый, но в УПСМ с ним не согласились

Да, произошла ссора, но это рабочий момент. Я и тогда, и сейчас отношусь к нему с уважением. Никакой личной неприязни у меня нет. Я действовал строго по закону. На месте нарушения я объяснил, что депутат не освобождается от административной ответственности. Закон одинаков для всех граждан.

Конечно, разговор получился эмоциональным, произошла словесная перепалка. Но я воспринимаю это как рабочий момент.

Важно понимать, что депутатская неприкосновенность не означает полной безответственности. Даже парламентариев могут привлекать к ответственности — как минимум административной, а в определенных случаях — и к уголовной.

— После того случая вы встречались с ним?

— Нет, не встречались. На службе я обязан руководствоваться законом, а не статусом человека.

— Сколько машин вы обычно останавливаете за смену?

— В среднем 20-30 автомобилей. Каждый разговор — это новый человек. Работа в патрульной службе — постоянное общение с людьми. Это сильно развивает психологию и навыки переговоров.

— Есть ли какой-то совет водителям, чтобы избежать штрафа за мелкое нарушение?

— Самый простой совет — признать свою ошибку. Многие начинают спорить, доказывать что-то. Потом, когда объяснишь, все равно признают. Мы не карательный орган. Наша задача — профилактика нарушений.

— Бывает ли, что правила нарушают сами сотрудники милиции?

— Конечно, бывает. Видео часто присылают нам через интернет. Есть специальный номер 0777102102, куда можно отправлять такие записи.

Мы вызываем этих сотрудников, проводим служебное расследование. Если нарушение подтверждается, выписываем протокол. Они платят штраф как обычные граждане. Надырбек Жусупов, инспектор УПСМ

— В соцсетях часто публикуют видео нарушений, и буквально через несколько часов водителя находят. Как это происходит?

— У нас есть базы данных. Машина зарегистрирована на человека. Можно определить адрес, где он живет. Плюс помогает система «Безопасный город», которая показывает, где автомобиль проезжал.

— Как, на ваш взгляд, можно снизить количество нарушений?

— Надо начинать с воспитания и обучения детей. Я часто бываю в школах. Даже дети 10-12 лет уже знают, как можно нарушить правила. Они об этом рассказывают. Поэтому взрослые должны подавать пример детям.

— Бывали ли случаи, когда вы спасали людей?

— Да. Просто мы не всегда об этом рассказываем. Один случай запомнился. Полтора года назад на улице Горького произошло ДТП — скутер столкнулся с машиной. Когда я приехал, человек лежал на земле, он проглотил язык. Люди стояли и снимали видео.

Мне пришлось вытаскивать язык. В авто была ложка — с ее помощью удалось это сделать. Через 15 минут приехала скорая. Врачи сказали: «Если бы язык не вытащили, человек мог умереть».

— Как инспекторы определяют нарушителей в потоке машин? Фото 24.kg. Надырбек Жусупов

— Это опыт. И, наверное, чуйка. Например, пьяного водителя можно определить по манере езды. Они часто отворачиваются от инспектора, ведут себя нервно. Обычный водитель на инспектора всегда смотрит спокойно.

— Как вы, вообще, пришли в эту профессию? Почему выбрали именно патрульную службу?

— Честно говоря, изначально хотел стать милиционером. Но сначала у меня не было четкого понимания, в каком именно направлении работать. Я не знал, идти в следствие, оперативные службы или дорожную милицию.

После окончания университета отец предложил мне попробовать себя в юридической сфере, возможно, в частной практике. В тот момент я сам еще не определился окончательно. В итоге решил начать с дорожной милиции — тогда еще ГАИ. Подумал, что это хорошая школа.

— Почему именно ГАИ?

— Здесь ты постоянно работаешь с людьми. Каждый день общаешься с десятками разных водителей — у каждого свои характер и настроение.

Например, за одну смену можно остановить 20-30 машин. Получается, что за день ты проводишь 20-30 разных разговоров. Это сильно развивает навыки общения, умение вести диалог и разрешать конфликтные ситуации.

Поэтому я решил начать именно здесь. А дальше посмотрю, как сложится служба.

— Что бы вы хотели сказать водителям?

— От имени сотрудников УПСМ Бишкека хочу попросить всех соблюдать Правила дорожного движения. Особенно не выезжать на центр перекрестка, если дальше нет проезда. Это одна из главных причин пробок. И еще важно помнить: знать правила — это одно, а культура вождения — другое. На дороге нужно оставаться человеком.