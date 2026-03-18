17:48
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Водителям в Бишкеке раздавали книги с дорожными знаками

В Бишкеке состоялось профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, водителям бесплатно раздавали книги с дорожными знаками и проводили разъяснительные беседы о соблюдении Правил дорожного движения. Соблюдающим пост вручали угощения для разговения.

Отмечается, что цель акции — профилактика ДТП, повышение знаний водителей и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

УПСМ планирует проводить такие мероприятия регулярно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366465/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет профилактическая акция «Останови нарушение — сохрани жизнь»
Пьяных сразу видно. Инспектор патрульной милиции о гонках, взятках и угрозах
В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге
Глава КР считает преждевременной инициативу о тесте водителей за нарушение ПДД
МВД Кыргызстана отзывает законопроект о проверке знаний ПДД на дорогах
Депутаты сняли с повестки законопроект о тестировании водителей, нарушивших ПДД
Водитель выехал на тротуар и поехал среди пешеходов — его задержали
В Бишкеке снова задержан лишенный прав водитель, севший за руль пьяным
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
За неделю в Кыргызстане выявлено свыше 25 тысяч нарушений ПДД
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве