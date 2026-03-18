Водителям в Бишкеке раздавали книги с дорожными знаками

В Бишкеке состоялось профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.



По его данным, водителям бесплатно раздавали книги с дорожными знаками и проводили разъяснительные беседы о соблюдении Правил дорожного движения. Соблюдающим пост вручали угощения для разговения.

Отмечается, что цель акции — профилактика ДТП, повышение знаний водителей и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.



УПСМ планирует проводить такие мероприятия регулярно.