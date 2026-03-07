В Свердловском районе задержаны участники драки на дороге

УВД Свердловского района Бишкека зарегистрировало факт правонарушения на дороге. На видео можно увидеть драку между водителями прямо на дороге.

По данным милиции, по факту нарушения общественного порядка в УВД доставлены три человека — М.С., 1994 года рождения, О.Ж., 1990 года рождения, и А.К., 1992 года рождения.

За совершение правонарушения, предусмотренного статьей 126 («Мелкое хулиганство») Кодекса о правонарушениях, они водворены в камеру временного содержания.

В милиции напомнили, что за нарушение общественного порядка и норм общепринятого поведения принимаются меры в рамках законодательства КР и сотрудники органов внутренних дел будут незамедлительно реагировать на каждое правонарушение.