В Баткенской области предотвратили контрабанду ГСМ в Таджикистан

На кыргызско-таджикском участке госграницы пограничники Ляйлякского погранотряда Баткенской области задержали гражданина Таджикистана, который пытался контрабандно вывезти из Кыргызстана ГСМ. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы КР.

Уточняется, что 19-летний А.Б. пытался вывезти дизельное топливо на автомашине Hyundai Porter вне пункта пропуска и без документов.

«Пограничный наряд задержал контрабандиста в 20 метрах от линии границы, рядом с селом имени В.Ленина Ляйлякского района. Задержанного оштрафовали и с грузом передали таможенникам для дальнейшего разбирательства», — сообщили в Погранслужбе.