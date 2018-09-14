21:10
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Происшествия

Контрабанда. Из Узбекистана ткани, из Таджикистана — газ

Сотрудники Юго-Западной таможни в Ошской области задержали машину марки «Мерседес Бенц». В ходе проверки выяснилось, что водитель перевозил контрабандный груз. Об этом сообщает ГТС КР.

В ведомстве уточнили, что в машине находился трикотаж из Узбекистана. Никаких сопроводительных документов владельцы груза предоставить не смогли.

Общая стоимость товара составила 500 тысяч сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

Сотрудниками ГТС также пресечен незаконный ввоз жидкого газа из Таджикистана. На границе с РТ пограничники и таможенники задержали «Рено». За рулем находился гражданин Таджикистана. Он пытался перевезти в баллонах 7 тысяч килограммов жидкого газа. 

Согласно заключению экспертов Южного департамента торгово-промышленной палаты КР, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 302 тысячи 400 сомов. Материалы также переданы в Ошскую область.
Ссылка:
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабанду более $5 миллионов пресекли на кыргызско-узбекской границе
Экс-депутат Жогорку Кенеша будет под стражей до 15 октября. Решение суда Алматы
В Нарыне задержали мужчину, незаконно ввозившего из Китая автозапчасти
На кыргызско-казахской границе пресекли контрабанду сигарет
Через кыргызско-таджикскую границу незаконно перевезли товары на миллион сомов
ГКНБ пресек контрабанду медикаментов из Таджикистана
С начала августа ГКНБ задержал три автомобиля, которые ввезли незаконно
В Чуйской области Кыргызстана задержали крупную партию контрабандных сигарет
В Кыргызстане таможенники задержали контрабанду на 8 миллионов сомов
Как поступает контрабанда. Товар без документов пропускают за 5 тысяч сомов
Популярные новости
После ЧП&nbsp;в&nbsp;спецназе &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;должности освободили командира После ЧП в спецназе «Илбирс» от должности освободили командира
Девочка умерла после перелома руки. В&nbsp;Минздраве создана комиссия Девочка умерла после перелома руки. В Минздраве создана комиссия
В&nbsp;Москве водитель из&nbsp;Кыргызстана врезался в&nbsp;пешеходов. Пятеро в&nbsp;больнице В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице
Авто разорвало на&nbsp;куски. Жуткое ДТП в&nbsp;Подмосковье попало на&nbsp;видео Авто разорвало на куски. Жуткое ДТП в Подмосковье попало на видео
Бизнес
Новая Акция в&nbsp;O!Store: СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»