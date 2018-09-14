Сотрудники Юго-Западной таможни в Ошской области задержали машину марки «Мерседес Бенц». В ходе проверки выяснилось, что водитель перевозил контрабандный груз. Об этом сообщает ГТС КР.

В ведомстве уточнили, что в машине находился трикотаж из Узбекистана. Никаких сопроводительных документов владельцы груза предоставить не смогли.

Общая стоимость товара составила 500 тысяч сомов. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.

Сотрудниками ГТС также пресечен незаконный ввоз жидкого газа из Таджикистана. На границе с РТ пограничники и таможенники задержали «Рено». За рулем находился гражданин Таджикистана. Он пытался перевезти в баллонах 7 тысяч килограммов жидкого газа.

Согласно заключению экспертов Южного департамента торгово-промышленной палаты КР, общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 302 тысячи 400 сомов. Материалы также переданы в Ошскую область.