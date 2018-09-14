Конфликт на границе в Баткене. Пограничники перешли на усиленный вариант службы

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области Кыргызстана, перешли на усиленный вариант службы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы КР.

В ведомстве напомнили, что на кыргызско-таджикском участке границы произошел конфликт между жителями приграничных сел Бакай Баткенского района и Тожикон Исфаринского района Таджикистана. Причиной конфликта стала прокладка водопровода жителями Тожикона.

«В тот же день состоялась встреча пограничников Кыргызстана с коллегами из Таджикистана. На ней договорились провести разъяснительные работы с населением данных сел. С жителями встретились главы двух районов. Идут переговоры руководителей областей», — сообщили в ГПС.