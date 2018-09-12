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Происшествия

В городе Ош милиционеры обнаружили схрон оружия

Фото УВД города Ош. Оперативники нашли автомат Калашникова и большое количество патронов

В Кара-Суйском районе Ошской области мужчина прятал у себя в огороде оружие и боеприпасы. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Милиционеры обнаружили автомат АК-74 и два магазина к нему, карабин, 29 патронов от автомата Калашникова калибра 7,62 мм.

«Кроме того, 42-летний мужчина закопал цинковый ящик, где было 360 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет Blow и бинокль. Задержанного водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Известно, что его брат, 34-летний Н.Р., находится в СИЗО по обвинению в разбойном нападении», — сообщили в УВД.
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