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Представители властей и оппозиции Таджикистана подрались у здания ОБСЕ в Варшаве

В Варшаве после заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подрались члены делегации Таджикистана и таджикской оппозиции. Об этом сообщил портал Tajinfo.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, как таджикская делегация покидает здание ОБСЕ. В этот момент оппозиционер Сулаймони Орзу подходит к пожилому человеку, который, по информации Tajinfo, является бывшим членом Партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовым. Орзу обменялся с ним парой фраз, после чего пытался сфотографировать его с плакатом в руках.

В это время к Сатторову подошел человек, которого Tajinfo назвало членом делегации правительства Таджикистана, забрал плакат и увел в сторону Орзу. После началась потасовка (примерно с 1.20 минуты записи).

Информацию подтвердило и агентство РИА Новости. По его данным, инцидентом заинтересовались в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
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