МВД Кыргызстана расследует четыре уголовных дела по торговле младенцами

МВД Кыргызстана расследует четыре уголовных дела по торговле людьми. Об этом журналистам на круглом столе заявил начальник 1-го управления Службы криминальной милиции Марлис Джумабаев.

По его словам, факты торговли людьми выявили в Кадамжайском районе, Ошской области и в городе Бишкеке. Все уголовные дела связаны с торговлей младенцами.

«По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Торговля людьми» УК КР. Два факта продажи младенцев зарегистрированы в Октябрьском районе Бишкека. Имел место преступный сговор лиц, в том числе и врачей. Роженице говорят, что ребенок умирает, а на самом деле его продают, оформляя поддельные документы», — рассказал Марлис Джумабаев.