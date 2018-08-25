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Трое кыргызстанцев в Москве ограбили склад. Один с ранением госпитализирован

Вчера в Москве сотрудники полиции задержали троих кыргызстанцев по подозрению в краже строительных материалов с одного из складов частного предпринимателя. Об этом сообщают правоохранительные органы РФ.

По их данным, 24 августа в полицию с заявлением обратился Павел Х., который сообщил о том, что приехал проверить склад на Ярославском шоссе и застал неизвестных, которые загружали строительный пиломатериал и инструменты в автомашину марки «Хендай». При попытке задержать злоумышленников возникла драка, в ходе которой Павел Х. применил травматическое оружие. Однако преступникам удалось сбежать.

Вчера же нарядом полиции по подозрению в совершении преступления на Ярославском шоссе была остановлена автомашина «Хендай Портер», в которой находились Торобек Б., 1987 года рождения, Улубек Т., 1972 года рождения и Жылдыз К., 1992 года рождения. Все — уроженцы Кыргызстана. У последнего обнаружена травма головы. Предположительно от травмата. Он госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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