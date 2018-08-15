В Бишкеке работает 50 порнографических вебкам-студий. Об этом на круглом столе сообщил оперуполномоченный службы криминальной милиции МВД Азамат Джаналиев.

По его словам, уголовным законодательством не предусмотрено наказание за содержание вебкам-студий, где девушки за деньги в режиме онлайн выполняют желания анонимных клиентов.

«В новом Уголовном кодексе не предусмотрено конкретное наказание за организацию вебкам-студий. Девушки также не несут ответственности за то, что работают в них моделями. В основном такие студии расположены в больших особняках с камерами видеонаблюдения. Их сложно проверять», — рассказал Азамат Джаналиев.