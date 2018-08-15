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Происшествия

В Кочкорском районе в результате двойного ДТП погибли два человека

В результате ДТП в Кочкорском районе Нарынской области погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом 24.kg сообщили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения региона.

Авария произшла сегодня утром на 246-м километре автодороги Бишкек — Кочкор — Торугарт. Автомобиль Audi влетел в комбайн. Помочь пострадавшим остановился водитель автомобиля Volkswagen.

«В момент, когда пострадавших вытаскивали из Audi, проезжавший мимо Mercedes сбил двух человек и врезался в стоящую Audi. В результате ДТП погибли два человека, еще двоих доставили в Кочкорскую районную больницу. Их личности устанавливают», — сообщили в УОБДД.
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