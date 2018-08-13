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Происшествия

В Оше кыргызстанец незаконно подделал дату штампа вылета

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» за попытку нарушения государственной границы задержали гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Уточняется, что 32-летний кыргызстанец прилетал из Новосибирска в Ош.

«У него в загранпаспорте выявлены поддельные отметки о пересечении государственной границы. В предъявленном документе оттиски кыргызской даты штампа не соответствовали установленному образцу. После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ», —  проинформировали в Погранслужбе.
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