В Оше кыргызстанец незаконно подделал дату штампа вылета

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ош-аэропорт» за попытку нарушения государственной границы задержали гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС.

Уточняется, что 32-летний кыргызстанец прилетал из Новосибирска в Ош.

«У него в загранпаспорте выявлены поддельные отметки о пересечении государственной границы. В предъявленном документе оттиски кыргызской даты штампа не соответствовали установленному образцу. После оформления соответствующих документов задержанный передан сотрудникам ГКНБ», — проинформировали в Погранслужбе.