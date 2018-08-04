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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош в аварии погибли четыре человека

Сегодня, примерно в 6.30, на автодороге Бишкек — Ош в Джалал-Абадской области столкнулись автомобили «Мерседес-Бенц» и «Хонда Аккорд». Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По предварительным данным, водитель «Мерседеса» уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения на месте от полученных травм погибли четыре пассажира «Мерседеса».

Прибывшие на место аварии сотрудники ГУОБДД оказали помощь двум пассажирам «Хонды». Их доставили в ближайший пункт медицинской помощи.

На месте работают сотрудники ООБДД по Джалал-Абадской области и оперативно-следственная группа.
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