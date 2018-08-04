Трагедией закончилась полицейская погоня в Великобритании

Полицейская погоня в Брэдфорде (Великобритания) привела к четырем жертвам. Видео с дорожной камеры опубликовали в YouTube.

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на полицию, BMW на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль на полном ходу врезался в дерево.

В салоне машины находились четыре человека в возрасте от 20 до 22 лет, все они погибли на месте. Машину одному из парней купили родители за две недели до трагедии.

Как сообщили в полиции, погоня началась после того, как водитель сильно превысил скорость и проигнорировал требования полиции остановиться. Кроме того, на BMW отсутствовали номера.