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Происшествия

В Бишкеке машина скорой помощи попала в ДТП. Пострадал один человек

Фото из Интернета. Машина скорой помощи попала в ДТП

В Бишкеке в результате ДТП с участием трех машин пострадал один человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что в аварию попала машина скорой медицинской помощи.

«ДТП произошло сегодня в 13.30. Машина скорой помощи ехала по улице Рыскулова, вторая машина двигалась по Калыка Акиева. Столкнувшиеся машины зацепили рядом стоящее легковое авто. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. На месте работают сотрудники УОБДД. Причины аварии выясняются», — сообщили в УОБДД.
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