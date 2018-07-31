ДТП в Полтавке. Пострадавший ребенок скончался в больнице

Пострадавший в результате ДТП в селе Полтавка ребенок скончался в больнице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что двухлетнего мальчика врачи Жайылской районной больницы не смогли спасти.

Как отмечалось ранее, родители ребенка погибли на месте аварии после лобового столкновения с другой машиной.

«В ДТП пострадали еще два человека, они также госпитализированы. На месте продолжают работать сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения», — проинформировали в УОБДД.