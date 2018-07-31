14:00
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Происшествия

ДТП в Полтавке. Пострадавший ребенок скончался в больнице

Пострадавший в результате ДТП в селе Полтавка ребенок скончался в больнице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что двухлетнего мальчика врачи Жайылской районной больницы не смогли спасти.

Как отмечалось ранее, родители ребенка погибли на месте аварии после лобового столкновения с другой машиной.

«В ДТП пострадали еще два человека, они также госпитализированы. На месте продолжают работать сотрудники Управления по обеспечению безопасности дорожного движения», — проинформировали в УОБДД.
Ссылка:
просмотров: 974
Версия для печати
Материалы по теме
Два человека погибли в аварии в селе Полтавка Чуйской области
В Бишкеке столкнулись ВАЗ и Toyota. Пострадали два человека
В Таласе в ДТП погиб восьмилетний мальчик. Виновника аварии водворили в ИВС
В Кара-Балте пьяный водитель сбил пожилую женщину. Пострадавшая в коме
ДТП на Южной магистрали. Водитель чудом остался жив
В результате ДТП в Новопокровке пострадали двое человек
ДТП на улице Ибраимова. Перевернулась Honda CR-V
В городе Ош в ДТП погибла женщина
В Тульской области верблюд спровоцировал ДТП
В ДТП в Москве погибли три кыргызстанца
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке два парня изнасиловали девушку в&nbsp;сарае ипподрома. Обоих задержали В Бишкеке два парня изнасиловали девушку в сарае ипподрома. Обоих задержали
ДТП на&nbsp;Южной магистрали. Водитель чудом остался жив ДТП на Южной магистрали. Водитель чудом остался жив
В&nbsp;Джети-Огузе подросток изнасиловал шестилетнюю девочку В Джети-Огузе подросток изнасиловал шестилетнюю девочку
В&nbsp;Бишкеке сотрудница автомойки угнала авто клиента. Девушку задержала милиция В Бишкеке сотрудница автомойки угнала авто клиента. Девушку задержала милиция
Бизнес
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер