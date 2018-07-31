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В Нарынской области водительские права выдали человеку с эпилепсией

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт незаконной выдачи водительского удостоверения лицу с психическим заболеванием и страдающему эпилепсией. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в октябре 2016 года ответственные лица Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава и сотрудники Центра семейной медицины по Джумгальскому району Нарынской области выдали водительское удостоверение категории ВС жителю села Чаек. Однако мужчина с 2015 года находится на диспансерном учете с диагнозом «легкая умственная отсталость» и «эпилепсия».

Прокуратура Джумгальского района возбудила уголовное дело по статьям 166 (мошенничество) и 350 (подделка документов) УК КР.

Сейчас ГСБЭП проверяет все районы республики на выявление аналогичных фактов.
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