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В Бишкеке два парня изнасиловали девушку в сарае ипподрома. Обоих задержали

В Бишкеке два парня изнасиловали девушку в сарае ипподрома. Информацию об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что оба подозреваемых задержаны сотрудниками мобильного батальона.

«Выяснилось, что девушка познакомилась с парнями в кафе. После распития спиртных напитков она потеряла сознание. Двое незнакомцев привезли ее в сарай ипподрома и изнасиловали. Проснувшись, она сбежала и попросила проходящих мимо людей позвонить в милицию», — проинформировали редакцию.

В свою очередь в ГУВД столицы подтвердили информацию об изнасиловании. По их данным, потерпевшая и подозреваемые доставлены в УВД Ленинского района.

«Звонок на пульт 102 поступил сегодня утром. В настоящий момент назначены все необходимые экспертизы. Проводится расследование», — прокомментировали в ведомстве.
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