На автодороге Оренбург — Акбулак водитель вылетел из салона и погиб под упавшим на него авто. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их данным, автомобиль, в котором ехали граждане Кыргызстана, задел правым колесом обочину с гравием, машину выбросило сначала на встречку, затем в кювет. Водитель, скорее всего, не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину выкинуло из салона и машиной накрыло сверху. От полученных травм он погиб. По неподтвержденной информации, мужчина только купил авто и гнал ее к себе на малую родину.