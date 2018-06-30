В городе Ош чемпиона ММА и члена ОПГ обвиняют еще и в изнасиловании

В отношении чемпиона ММА и члена ОПГ, избивших охранников клуба, возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Оша.

Уточняется, что в милицию обратилась с заявлением 25-летняя девушка. Она просила принять меры в отношении изнасиловавших ее парней.

«Злоумышленников задержали на 48 часов. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», — проинформировали в УВД.

Напомним, 25 июня в Оше милиционеры задержали чемпиона ММА Абдылда уулу Бекболота и 24-летнего члена ОПГ, уроженца Кара-Суйского района. Они избили охранников ночного клуба. У одного из потерпевших сломана челюсть, второй получил легкие травмы. Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. Несмотря на это, Ошский городской суд отпустил обоих под домашний арест.