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Происшествия

По факту нападения на Мелиса Аспекова в колонии ГСИН возбудила уголовное дело

По факту нападения в колонии на Мелиса Аспекова и нанесения ему телесных повреждений возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

«После инцидента на место выезжала оперативно-следственная группа центрального аппарата ГСИН. Мелиса Аспекова осмотрели врачи. Следствие назначило экспертизу, по итогам которой возбудят уголовное дело», — отметили в ГСИН.

Осужденного за приготовление к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова 28 июня избили в исправительной колонии.
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