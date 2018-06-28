В Токтогуле милиция установила личность погибшей в ДТП и ее маленького сына

Сотрудники УВД Токтогульского района Джалал-Абадской области установили личность женщины погибшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

Личность ребенка также установили. Его намерены передать родственникам.

«Мальчика зовут Жуманазар, ему полтора года. Его мать 31-летняя уроженка Ноокатского района Ошской области. Выяснилось, что женщина жила с мужем в городе Токмаке. Погибшая ехала в Ноокат навестить родственников», — сообщили в УВД.

Женщина погибла в ДТП на 264-м километре автодороги Бишкек — Ош. ЧП произошло 26 июня, когда автомобиль «Хонда Степ» упал в реку Чичкан.