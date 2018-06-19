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Происшествия

В Бишкеке мужчина добровольно сдал схрон боеприпасов. Милиция нашла другие

В Бишкеке мужчина добровольно сдал большое количество обнаруженных патронов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что житель жилмассива «Киргизия-1» во время строительно-ремонтных работ вокруг своего дома под деревом обнаружил закопанные металлические ящики. Когда вскрыл их, то увидел упакованные коробки с патронами.

«На место выезжала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. Для того чтобы найти другие боеприпасы, милиция привлекла кинологов и служебно-разыскных собак, использовала металлоискатель. Помимо обнаруженных боеприпасов, правоохранители нашли еще один ящик с патронами, всего 1 тысячу 280 патронов калибра 9 мм и 700 патронов 7,62 мм. Все направлены на экспертизу», — сообщили в ГУВД.

ГУВД Бишкека напоминает: если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, то его хранение и использование строго запрещены. Оно подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. Сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.
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