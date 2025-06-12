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Сети, оружие и сотни боеприпасов. В Джети-Огузе задержали браконьеров

Правоохранители изъяли 1 тысячу 200 запрещенных синтетических рыболовных сетей, огнестрельное оружие и сотни боеприпасов к ним у двух подозреваемых в браконьерстве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. 

По ее данным, 9 июня в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных» УК КР сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками ОВД Джети-Огузского района задержали двоих мужчин и провели обыск в их домах.

Выявлены факты незаконного отлова и сбыта рыбы, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов у нескольких жителей района. В домах граждан изъяли нарезное и гладкоствольное оружие, патроны, рыболовные сети и крючки. 

Среди изъятых предметов:

— У 22-летнего Н.Э., жителя села Липенка, нарезное оружие ТОЗ-8 без документов, гладкоствольное оружие 16-го калибра, 1 тысячу 200 метров рыболовных синтетических сетей и 3 рыболовных крючка;

— У 52-летнего И.Б., жителя села Барскоон, нарезное оружие ТОЗ, гладкоствольное оружие, 29 патронов 28-го калибра, боеприпасы в банках, 584 единицы боеприпасов, нарезное оружие марки СКС и 17 капканов.

Все обнаруженные предметы изъяты в качестве вещественных доказательств и назначены судебные экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332441/
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