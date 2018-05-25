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Финпол выявил факт уклонения от уплаты налогов на 125 миллионов сомов

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция) выявила факт уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 125 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выяснилось, что с сентября 2014 года по март 2017-го ОсОО «Т.Л.К.» открывало расчетные счета в банках Кыргызстана. Затем счета компании пополняли иностранные компании. Всего на счета ОсОО «Т.Л.К.» перечислено свыше 1 миллиарда сомов. Компания связывала это с наличием договорных обязательств с иностранными компаниями.

Однако фактически ОсОО «Т.Л.К.» на территории Кыргызстана предпринимательскую деятельность не осуществляло, но при этом обналичивало денежные средства с последующим переводом их другим иностранным компаниям.

«Согласно результатам проверки, Государственная налоговая служба начислила налогов на сумму свыше 125 миллионов сомов. Возбуждено уголовное дело по статьям 183 (легализация (отмывание) преступных доходов) и 182 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызстана.

Исполнительный директор ОсОО «Т.Л.К.» задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека, также изъяты учредительные документы и печати юридических лиц ОсОО. Ведется расследование.
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