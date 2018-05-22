Выявили финансовые нарушения при строительстве дома для сотрудников МВД

Выявили финансовые нарушения при строительстве многоэтажного жилого дома для сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, прокуратура города Ош возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

В августе 2016 года УВД Ошской области и Объединенная дирекция строящихся предприятий (ОДСП) МВД заключили договор с ОсОО «П.» на строительство 12-этажного жилого дома. В ноябре 2017-го ОсОО обратилось в межрайонный суд Ошской области с исковым заявлением к ОДСП МВД КР и УВД города Ош. В нем предприятие просило включить разницу в объем выполненных работ — стоимость арматуры и бетона на сумму свыше 118 миллионов 777 тысяч сомов.

Межрайонный суд Ошской области 12 февраля 2018 года исковое заявление ОсОО «П.» удовлетворил.

В результате государству причинен материальный ущерб более чем на 118 миллионов сомов.

Прокуратура южной столицы подала апелляцию в Ошский областной суд.