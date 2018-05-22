16:41
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Происшествия

Выявили финансовые нарушения при строительстве дома для сотрудников МВД

Выявили финансовые нарушения при строительстве многоэтажного жилого дома для сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, прокуратура города Ош возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) УК КР.

В августе 2016 года УВД Ошской области и Объединенная дирекция строящихся предприятий (ОДСП) МВД заключили договор с ОсОО «П.» на строительство 12-этажного жилого дома. В ноябре 2017-го  ОсОО обратилось в межрайонный суд Ошской области с исковым заявлением к ОДСП МВД КР и УВД города Ош. В нем предприятие просило включить разницу в объем выполненных работ — стоимость арматуры и бетона на сумму свыше 118 миллионов 777 тысяч сомов.

Межрайонный суд Ошской области 12 февраля 2018 года исковое заявление ОсОО «П.» удовлетворил.

В результате государству причинен материальный ущерб более чем на 118 миллионов сомов.

Прокуратура южной столицы подала апелляцию в Ошский областной суд. 
Ссылка:
просмотров: 559
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты предлагают ужесточить наказание за курение на пляжах Иссык-Куля
Дом, построенный вопреки. Соседи согласились на его возведение
Дом с нарушениями. Как в Бишкеке продают незаконно построенные квартиры
Дом, построенный вопреки. Жители частного сектора жалуются на незаконную стройку
При строительстве объекта соцкультбыта не соблюдаются нормы безопасности
Сколько социальных объектов построят в Кыргызстане на 204,4 миллиона сомов
В селе Западном Чуйской области 20 лет не могут построить школу
Демонтированный мэрией незаконный навес в «Учкуне» опять на прежнем месте
Для дольщиков в Бишкеке построят девятиэтажку
Детям негде играть. Площадка в «Аламедине-1» стала опасной
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и&nbsp;пострадавших нет В Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и пострадавших нет
Уличили в&nbsp;скотокрадстве. Жители Григорьевки избили сына односельчанина Уличили в скотокрадстве. Жители Григорьевки избили сына односельчанина
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в&nbsp;отношении чиновников Минздрава Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников Минздрава
19-летний кыргызстанец пытался вывезти из&nbsp;страны 14-летнюю девочку 19-летний кыргызстанец пытался вывезти из страны 14-летнюю девочку
Бизнес
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками