В Фонде развития Иссык-Кульской области выявили нарушения на 12,9 миллиона сомов

По итогам аудита Дирекции по управлению средствами Фонда развития Иссык-Кульской области за 2016 год Счетная палата выявила нарушения на 12,9 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба СП.

По ее данным, распорядитель средствами фонда не проводит открытые слушания с привлечением СМИ об использовании денег и не учитывает мнения жителей при их распределении.

При этом необоснованные выплаты зарплаты составили 900 тысяч сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ — 11,9 миллиона, а резервы и потери бюджета — 300 тысяч сомов.

В Счетной палате отметили, что главы районных госадминистраций и мэры городов включают в заявки на финансирование проектов за счет средств фонда новые объекты при наличии незавершенного строительства.

На момент аудита числилось семь незавершенных объектов проектной стоимостью 119,9 миллиона сомов, строительство которых начали в 2014-2015 годах.

«Дирекция фонда не на должном уровне вела учет задолженности и контроль за своевременным погашением выданных денег и предоставлением актов выполненных работ. Финасировали подрядчиков с большими дебиторскими задолженностями, не составляли своевременно акты сверок с дебиторами», — говорится в сообщении.

Общая сумма дебиторской задолженности фонда на начало 2016 года составила 262,2 миллиона сомов. К концу года показатель вырос на 53,2 миллиона — до 315,4 миллиона сомов. В том числе долг за поставщиками и подрядчиками в 194,9 миллиона сомов.

На конец 2016 года 61,8 процента средств Фонда развития Иссык-Кульской области распоряжались частные фирмы.

В ходе аудита погасили дебиторскую задолженность на 231,9 миллиона сомов.

Фонд нарушил закон о госзакупках. В частности, от большинства победителей электронных торгов он не получил оригиналы официальных документов, отдельные приложения к тендерной документации, протоколы, подписи некоторых членов тендерной комиссии.

По 11 тендерам суммы гарантийного обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора не соответствуют требованиям конкурсов. По 14 тендерам сроки выплат авансовых платежей не соответствуют требованиям, подрядчики не предоставили банковские гарантии на сумму авансового платежа.

В 2016 году работников фонда премировали на 1,9 миллиона сомов при несвоевременном завершении объектов, неоднократном изменении сроков ввода их в эксплуатацию и наличии дебиторской задолженности за подрядчиками.

«Счетная палата предписала устранить выявленные финансовые нарушения и недостатки в работе фонда. Материалы аудита направили в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями», — подчеркнули в пресс-службе СП.