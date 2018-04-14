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Происшествия

Бывшего заместителя главы ФУГИ Бакытбека Мураталиева водворили в СИЗО

Бывшего заместителя председателя ФУГИ Бакытбека Мураталиева водворили в СИЗО. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Первомайский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 Бишкека.

Бакытбеку Мураталиеву предъявили обвинение по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) УК КР.

Он, как и бывший глава ФУГИ Болсунбек Казаков, проходит по делу о продаже коттеджей Максима Бакиева по заниженной, по данным следствия, цене, что нанесло ущерб государству. 
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