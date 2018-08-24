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Общество

Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией

Экс-глава Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков рассказал, как Сапар Исаков помешал борьбе с коррупцией.

По его словам, перед ФУГИ поставлена задача принять все необходимые меры по эффективному управлению и распоряжению государственным имуществом.

«Мы приложили все усилия, чтобы оправдать доверие правительства. Под руководством Сооронбая Жээнбекова были достигнуты большие результаты. В собственность государства принято 105 конфискованных объектов и один объект в счет погашения долга. В бюджет поступило 8,3 миллиарда сомов, тогда как план составлял 2,2 миллиарда сомов», — пояснил Болсунбек Казаков.

Он добавил, что, к сожалению, после ухода с поста премьер-министра Сооронбая Жээнбекова внедрение проекта «Безопасный город» на базе ОАО «Кыргызтелеком», изготовление документов государственного назначения на базе ОАО «Учкун» и ОсОО «Госзнак» не реализованы.

«Мы не нашли поддержки у Сапара Исакова, который в последующем меня и Бакыта Мураталиева незаконно освободил от занимаемых должностей. Поводом стали активные действия ФУГИ по искоренению коррупционных схем и неэффективного менеджмента в государственных предприятиях и акционерных обществах с государственной долей», — сказал Болсунбек Казаков.
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