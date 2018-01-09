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Общество

Коттеджи Максима Бакиева. Юристы журналиста опротестовывают запрет на выезд

Журналисту Эльнуре Алкановой запретили выезжать за пределы Кыргызстана. Об этом сообщили юристы, представляющие ее интересы.

Они намерены опротестовать данное решение. Сама журналист также не понимает, на каком основании в отношении нее выставили «сторожевую карту», если ей в ГСБЭП заявили, что она проходит по делу  свидетелем, а не фигурантом. 

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Напомним,  автора журналистского расследования о том, кто приобрел элитный поселок коттеджей «Идеал Хаус», вызвали на допрос в следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Эльнура Алканова на допрос не пришла, поскольку находится за пределами города. Ее адвоката уведомили о том, что, вернувшись в Бишкек, Эльнура Алканова не сможет покидать страну до завершения расследования по следам ее публикации.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках начали строительство элитных коттеджей.  После 7 апреля 2010 года их национализировали.

Ранее судебные органы запретили выезжать за пределы Кыргызстана журналистам Дине Масловой и Нарыну Айыпу, экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой из-за исков в защиту чести и достоинства теперь уже бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
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