В Араване женщина отдала замуж 15-летнюю внучку. Ей дали условный срок

Араванский районный суд приговорил 57-летнюю женщину, отдавшую замуж несовершеннолетнюю внучку, к условному сроку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ошском областном суде.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Женщина пошла на преступление, узнав о том, что ее внучка беременна.

Несовершеннолетняя А. Е. в суде призналась, что вышла замуж по собственному желанию, после того как забеременела.

В суде женщина полностью признала вину и рассказала, что ее внучка с отцом ребенка ранее дружила, поэтому она решила сыграть молодым свадьбу по религиозному обряду. Женщина раскаялась в содеянном.Суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам условно. Ни подсудимая, ни гособвинители приговор не обжаловали.