В России пытались продать секретные военные карты. ФСБ задержала четырех человек

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Где именно служат или работают задержанные — три россиянина и гражданин Украины, не ясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, не уточняется.

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины (в Екатеринбурге, Симферополе и Омске) провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», — говорится в сообщении ФСБ.

Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о «недопустимости действий, подпадающих под статьи «Государственная измена» и «Шпионаж» УК РФ.

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем». Сообщается, что одного из них уже привлекали к ответственности за государственную измену. Был ли он осужден, неизвестно.