После ударов Израиля Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане

Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане. Согласно анализу спутниковых снимков, проведенному The Washington Post, Тегеран значительно активизировал строительство засекреченного подземного объекта неподалеку от ядерного комплекса в Натанзе. Работы, которые ведутся с 2020 года, резко ускорились после авиаударов Израиля.

Фото The Washington Post. Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане

Издание предполагает, что в горном массиве Загрос ведется прокладка туннеля. Расположение объекта вблизи ядерного объекта, который сам подвергался атакам, позволяет сделать вывод, что Тегеран, вероятно, осторожно возобновляет работу над своей ядерной программой, несмотря на официальные заявления об обратном, пишет WP.

Иранские власти отрицают наличие программ по созданию ядерного оружия, ссылаясь на соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку страна является участником договора о нераспространении ядерного оружия. До последнего обострения на Ближнем Востоке инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали Иран с проверками и в том числе фиксировали повышение уровня обогащения урана на ядерных объектах в государстве.

1 июля Тегеран заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке после 12 дней войны вышла из зоны эскалации. Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Американский лидер Дональд Трамп заверял, что в результате консенсуса война будет окончена. Иран и Израиль объявили о победе друг над другом.